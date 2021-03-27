Nevra Serezli: Metin'e hep hayrandım

Usta tiyatrocu Nevra Serezli, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu. 2013 yılında hayatını kaybeden eşi Metin Serezli ile tanışma hikayesini anlatan oyuncu, eşiyle bir aşk oyununda bir araya geldiklerini söyledi: "Çıplak Ayak adlı oyunun turnesine çıktık. O zaman Metin yoktu. Metin ile Füsun Erbulak oynamıştı. Füsun hamile kalınca Haldun (Dormen) ile biz devraldık. Anneyi oynayan Nisa (Serezli) da Turgut Boralı'yla olduğu için oyuna kaldıkları yerden devam ettiler. Yani ben önce Metin'in eski eşi Nisa ile turneye çıktım sonra Metin ile. O zaman Metin'le tanışıklığımız bile yok. Ben hem aktör olarak hem de erkek olarak çok hayrandım ona. Pır pır etti tabii yüreğim gördüğümde. Biz Metin ile 'Aşk' diye bir oyunda karşılaştık. O zamanlar 20 yaşında olmama rağmen 40 yaşında bir kadını canlandıracaktım. Bu rol için genç olduğumu düşünmüşler ama Metin benim oynamamı çok istemiş. Provalar sırasında bir elektriklenme oldu."

KIZ İSTEMEYE GOFRETLE GELDİ

Metin Serezli'yle evlendikten sonra eski eşi Nisa Serezli'yle hep dost kaldıklarını ifade eden Nevra Serezli, eşinin kız istemeye gelirken bir kırmızı gül ve gofret getirdiğini söyledi. Serezli, o günleri şöyle anlattı: "Babam maddiyata önem vermezdi. Bir gül bir de uyduruk çikolata alıp gelmesini söyledim. Metin elinde tek dal gül, bir de gofretle geldi. Babam Metin'i görünce 'tam bana göre bir damat' dedi.

Kapalı alan korkusu (klostrofobi) nedeniyle Erol Günaydın'ın kendisine tokat attığını söyleyen Nevra Serezli, yaşadığı olayı da paylaştı: "Bir Avrupa turnesinde bir yere girdik. Fenalaştım. Haldun (Dormen) otobüsü kenara çekti, Erol Günaydın da geldi bir tokat attı, kendime getirdi beni."

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ ALACAK

"Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün bu yılki sahibi usta tiyatrocu Nevra Serezli oldu. Bu yıl ödülün Nevra Serezli'ye verileceği Sabancı Vakfı'nın sosyal medya hesabında yayınlanan bir video ile duyuruldu. Usta oyuncuya ödülü 27 Nisan'da, 22. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin açılış töreninde takdim edilecek.