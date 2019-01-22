Son Dakika Haberleri: Nevriye Yılmaz'a Milli Görev

Nevriye Yılmaz'a Milli Görev

1 saat önce

Galatasaray Gelişim Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Nevriye Yılmaz, 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nın başına getirildi.

Nevriye Yılmaz'a Milli Görev, System.String[]
Galatasaray Gelişim Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Nevriye Yılmaz, 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nın başına getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevriye Yılmaz, sarı-kırmızılı takımdaki görevine de devam edecek.

18 yaş altı kategorisi B kümesinde mücadele edecek ay-yıldızlılar, 5-14 Temmuz tarihlerinde Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek ve yeniden A kümesine çıkma mücadelesi verecek.

Nevriye Yılmaz, 20 yıl milli takımlarda oyuncu olarak hizmet etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Galatasaray, Nevriye Yılmaz, Spor
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