Nevriye Yılmaz'a Milli Görev
1 saat önce
Galatasaray Gelişim Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Nevriye Yılmaz, 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nın başına getirildi.
Galatasaray
Gelişim Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Nevriye Yılmaz
, 18 Yaş Altı Genç
Kız Milli Takımı'nın başına getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevriye Yılmaz, sarı-kırmızılı takımdaki görevine de devam edecek.
18 yaş altı kategorisi B kümesinde mücadele edecek ay-yıldızlılar, 5-14 Temmuz tarihlerinde Üsküp
'te düzenlenecek Avrupa
Şampiyonası'nda boy gösterecek ve yeniden A kümesine çıkma mücadelesi verecek.
Nevriye Yılmaz, 20 yıl milli takımlarda oyuncu olarak hizmet etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: AA
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