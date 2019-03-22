Son Dakika Haberleri: Nevruz'a Cenevre'de Ortak Kutlama

Nevruz'a Cenevre'de Ortak Kutlama

24 dakika önce

DÜNYA Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) ana binasında düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Nevruz'a Cenevre'de Ortak Kutlama, System.String[]
DÜNYA Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) ana binasında düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki daimi temsilciliklerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği kutlama törenine, pek çok ülkeden büyükelçi, diplomat, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan ve diğer ülke büyükelçileri, törende yaptıkları konuşmalarda, Nevruz'un anlam ve önemini anlattı, barış ve kardeşlik mesajları verdi. Yüzlerce davetliye ev sahibi ülkelerin mutfaklarından lezzetlerin ikram edildiği gece, müzik dinletisiyle sona erdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:28 

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Cenevre, Güncel
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