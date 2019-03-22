Nevruz'a Cenevre'de Ortak Kutlama
24 dakika önce
DÜNYA Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) ana binasında düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.
DÜNYA Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) ana binasında düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Türkiye
'nin yanı sıra Afganistan
, Azerbaycan
, Irak
, İran
, Kazakistan
, Kırgızistan
, Pakistan
, Tacikistan
, Türkmenistan
ve Özbekistan
'ın BM Cenevre
Ofisi nezdindeki daimi temsilciliklerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği kutlama törenine, pek çok ülkeden büyükelçi, diplomat, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan ve diğer ülke büyükelçileri, törende yaptıkları konuşmalarda, Nevruz'un anlam ve önemini anlattı, barış ve kardeşlik mesajları verdi. Yüzlerce davetliye ev sahibi ülkelerin mutfaklarından lezzetlerin ikram edildiği gece, müzik dinletisiyle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:28
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