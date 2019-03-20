Son Dakika Haberleri: Nevruz Alanı Boş Kaldı

Nevruz Alanı Boş Kaldı

1 saat önce

Adıyaman'da HDP tarafından organizasyonu yapılan Nevruz Bayramı kutlamaları yeterli ilgiyi görmedi.

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Adıyaman'da HDP tarafından organizasyonu yapılan Nevruz Bayramı kutlamaları yeterli ilgiyi görmedi. Nevruz kutlamalarına sadece yaklaşık 200 kişi katıldı.

Adıyaman'da her yıl Nevruz kutlamalarının gerçekleştirildiği Mahmut Gürbüz Cami yanındaki alan bu yıl Nevruz Bayramı kutlamalarında boş kaldı. Vatandaşın fazla ilgi göstermediği Nevruz kutlamaları, Nevruz ateşinin yakılması ve halaylar ile devam etti. Polis ekipleri Nevruz alanı çevresinde içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Nevruz Bayramı, Adıyaman, Güncel
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