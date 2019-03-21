Son Dakika Haberleri: Nevruz Alanında Toprağa Gömülü Öcalan Posteri Bulundu

Nevruz Alanında Toprağa Gömülü Öcalan Posteri Bulundu

1 saat önce

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ele geçirildi.

Nevruz Alanında Toprağa Gömülü Öcalan Posteri Bulundu, System.String[]
Diyarbakır'da HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ele geçirildi.

Merkez merkez Bağlar ilçesinde, HDP öncülüğünde düzenlenen etkinliğin gerçekleştirileceği alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen güvenlik önlemleri sürüyor.

Bu kapsamda sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekiplerince alanın çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

Polis, alanda hassas burunlu dedektör köpek "Atlas"la arama yaptı.

Köpeğin bir noktada tepki vermesi üzerine yapılan kazıda toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Öcalan posterleri bulundu.

Kurbağa adamlar kanallarda arama yaptı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden "kurbağa adamlar" da alandaki menfez ve kanallarda arama gerçekleştirdi.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar alana alınmaya başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:26 Kaynak: AA

PKK, Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Güncel
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