Nevruz Alanında Toprağa Gömülü Öcalan Posteri Bulundu

Diyarbakır
'da HDP
öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda toprağa gömülü terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
posterleri ele geçirildi. Merkez
merkez Bağlar
ilçesinde, HDP öncülüğünde düzenlenen etkinliğin gerçekleştirileceği alanda İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yürütülen güvenlik önlemleri sürüyor.
Bu kapsamda sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekiplerince alanın çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi. Polis
, alanda hassas burunlu dedektör köpek "Atlas"la arama yaptı.
Köpeğin bir noktada tepki vermesi üzerine yapılan kazıda toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Öcalan posterleri bulundu.
Kurbağa adamlar kanallarda arama yaptı Elazığ Emniyet Müdürlüğü
Sualtı Grup Amirliğinden "kurbağa adamlar" da alandaki menfez ve kanallarda arama gerçekleştirdi.
Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar alana alınmaya başlayacak.