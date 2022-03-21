Nevruz Ateşi Kırıkkale'de Yandı - Son Dakika
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Nevruz Ateşi Kırıkkale'de Yandı

21.03.2022 14:54

Nevruz Ateşi Kırıkkale'de Kent Ormanında yandı. Nevruz Bayramı etkinliklerinde konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Nevruz, büyük bir kültür mirasımızdır. Nevruz birliğimize ve beraberliğimize vesile olsun" dedi

BAŞKAN SAYGILI : KARDEŞLİĞİMİZİ ARTIRALIM

Kent Ormanında düzenlenen etkinliğe Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokülü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel yürüyüş ile başlanılan Nevruz bayramı nedeniyle yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliklerde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Nevruz'u kucaklaşmanın ve kardeşliğin bayramı olarak kutladıklarını söyleyerek "Nevruz, birlik ve beraberlik yolunda irademizi ve kararlılığımızı ortaya koymak için iyi bir fırsattır. Kardeşliğimizi doyasıya artıralım" ifadesini kullandı.

DOĞADAKİ DİRİLİŞE ORTAK OLDUK

Başkan Saygılı "Bu yıl İlkbahar'ın müjdecisi Nevruz'u,Kent Ormanında, Ateş yakarak, Demir döverek ve toprağın yeşermesini, hayatı ve bereketi temsil eden fidanları toprakla buluşturarak karşıladık. Doğadaki dirilişle birlikte bayram sevincini ve coşkusunu yaşadık. Tüm ülkemizin, milletimizin ve hemşehrilerimin Nevruz Bayramı Kutlu Olsun" dedi.

NEVRUZ BALARDIR, YENİDEN DOĞUŞTUR

Kent Ormanında düzenlenen etkinlikte Kırıkkale Belediyesince yakılan Nevruz Ateşi üzerinden Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve öğrenciler atladı. Vali Tekbıyıkoğlu yaptığı konuşmada "Nevruz Türklerin Ergenekon'dan çıkış bayramıdır. Nevruz bahardır, yeniden doğuştur. Düzenlenen etkinlikte Tarihimize, kültürümüze ve kardeş ülkelerimize bir yolculuk yapmış olduk. Tüm kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE BELEDİYESİ İKRAMDA BULUNDU

Nevruz ateşinin yakılmasından sonra ve örs üzerinde sembolik olarak demir dövüldü. Yöresel sanatçıların eserlerini seslendirdiği etkinlikte, öğrenciler Vali Tekbıyıkoğlu ve Başkan Saygılı'yla yumurta kırma oyunu oynadılar. Ardından etkinliğe katılanlara Kırıkkale Belediyesince kurulan çadırda yemek ikram edildi.

Kaynak: Bültenler
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