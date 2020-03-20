Nevruz Bayramı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Nevruz Bayramı'nın barış ve kardeşliğin sembolü olduğunu belirtti.

Nevruzun, büyük bir kültür mirası olduğunu vurgulayan Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nevruz hem baharın müjdecisi hem de medeniyetimizin yeniden doğuşunun yıl dönümüdür. Nevruzu kucaklaşmanın ve kardeşliğin bayramı olarak kutluyoruz. Nevruz, birlik ve beraberlik yolunda irademizi ve kararlılığımızı ortaya koymak için iyi bir fırsattır. Birbirimize daha sıkı sarılalım. Kardeşliğimizi doyasıya yaşayalım. Bolluk da, bereket de kardeşlikle gelir. Nevruz Bayramımız, rahmete, birliğe, berekete, kardeşliğe ve nice hayırlara vesile olsun."