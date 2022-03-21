Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde nevruz coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde nevruz coşkuyla kutlandı

21.03.2022 16:51
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde nevruz coşkuyla kutlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Farabi Kampüsü'ndeki etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, nevruzun, Türk dünyasını ortak kültürel değerlerle birbirlerine bağlayan, örf ve adetlerin uygulanmasına, sergilenmesine ve güçlenmesine vesile olan dostluk, paylaşma ve dayanışma bayramı olduğunu söyledi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel de nevruzun, Türk Cumhuriyetleri'nin yanı sıra Avrupa ve Balkanlar'ın birçok önemli kültür merkezi ve kentinde, Türkiye'nin her yanında coşkuyla kutlandığını kaydetti.

Katılımcılara pilav ikram edilen etkinlikte, nevruz ateşi yakıldı, çekiçle demir dövüldü.

Programa, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, BEÜ Genel Sekreteri Hayri Bulazar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de baharın habercisi Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı Eskişehir'de baharın habercisi Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı Hakkari'de nevruz coşkuyla kutlandı Hakkari'de nevruz coşkuyla kutlandı

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde nevruz coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:27 Kuyumcuların kurduğu Altınbank bu yıl içerisinde hizmete açılacak!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 17:26:47. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde nevruz coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement