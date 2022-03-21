Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

21.03.2022 22:28

Uşak Üniversitesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Uşak Üniversitesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Üniversitedeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Nevruz Bayramı'nın Türk kültürü açısından ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Nevruzun köklü ve zengin bir geçmişi temsil ettiğini aktaran Kocabıyık, "Nevruz, doğanın uyanışı, tazelenişi ve yenilenişidir. Baharın başlangıcı olarak yeniden doğuşu simgeleyen Nevruz, geleceğe dair umut, arzu ve temennileri de içinde barındırmaktadır. Nevruzla yeniden doğan ve coşkuyla yenilenen sadece doğa ve tabiat değildir. İnsan da, bedenen ve ruhen kendini temizler ve yeniler. Böylece duygular ve fikirler de yenilenir. Bu yüzden Nevruz, doğadaki dirilişle birlikte bir bayram sevincini ve coşkusunu yaşatmanın yanı sıra insana dair umutları ve dilekleri de temsil eder." dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise "Nevruz, toprağın güneşle buluşması demek. Nevruz birlik ve kardeşlik demektir. Tabiatın canlandığı, ağaçların çiçek açtığı gibi gönüllerimizin de birbirlerine karşı muhabbetlerini arttıracağı bir gündür nevruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversite öğrencileri folklor ve dans gösterileri sunuldu.

Aralarında öğrencilerin de bulunduğu koro tarafından Türk coğrafyasına ait çeşitli şarkı ve türküler seslendirildi.

Buradaki programın ardından rektörlük binası bahçesinde Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından yakılan nevruz ateşinin üzerinden öğrenciler ve akademisyenler atladı.

Yöresel kıyafetler giyen bir kız öğrenci tarafından at üzerinde ok atışı yapıldı, temsili olarak demir dövüldü.

Kocabıyık ve Savaş tarafından çeşitli renklere boyanmış yumurtaların kırılması ise renkli görüntülere sahne oldu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de katıldı.

Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

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Funda Kocabıyık, Nevruz Bayramı, Türk, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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