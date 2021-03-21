Nevruz Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Adana ve Hatay'da Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, mesajında Nevruz Bayramı'nın 5 bin yıllık Türk tarihine dayalı Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan oldukça geniş bir yelpazede birlik, beraberlik, kardeşlik ve barışın simgesi olan milli bir bayram olduğunu kaydetti.

Nevruzun yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü olduğunu vurgulayan Uludağ, "Nevruz binlerce yıldır olduğu gibi bundan sonra da gönülleri tutuşturan kültür ocağı olacaktır. Büyük Türk milletinin birliği ve dirliği en değerli hazinemizdir." ifadesini kullandı.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı da mesajında vatandaşların Nevruz Bayramını kutladı.

Hatay

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güzel, mesajında Nevruz Bayramı'nın Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan coğrafyada, her milletin kendi değerleri ile özdeşleştirdiği tarihsel ve kültürel mirası olduğunu belirtti.

Nevruzun baharın gelişinin ve yeni başlangıçların coşkuyla karşılandığı geleneksel bir bayram olduğunu ifade eden Güzel, şöyle devam etti:

"İnsanlığın ortak kültür değerlerinden biri olan Nevruz, sevgiyi, dostluğu, barışı, yaşama sevincini ve doğanın uyanışını temsil eder. Her başlangıç yeni bir umuttur. Bu Nevruz hepimiz için yeni umutların ve daha güzel günlerin başlangıcı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, doğanın yeniden canlandığı bu güzel bahar gününde birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızın artırmasını temenni ediyor, tüm insanlığa barış ve umut getirmesini diliyorum."