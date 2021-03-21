Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika

Etkinliğe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri katıldı.

Van Kalesi 'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda, Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alana alındı.

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