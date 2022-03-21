Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika

Vali Salih Ayhan'ın konuşması

Halk oyunları gösterisi

Yumurta tokuşturma ve demir dövülmesi

İl protokolonün Nevruz ateşini yakması ve üzerinden atlaması

Sivas

Sivas'ta Nevruz Bayramı kutlaması, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu yanındaki alanda yapıldı.

Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri, yumurta tokuşturdu, demir dövdü.

Ayhan ve protokol üyeleri, daha sonra nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nın Türk coğrafyasında yaşayan tüm topluluklar tarafından binlerce yıldır büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.