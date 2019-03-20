Son Dakika Haberleri: Nevruz Bayramı Kutlanıyor

Nevruz Bayramı Kutlanıyor

1 saat önce

Her yıl, "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul gören ve Türk dünyasında 18 asrı aşkın süredir kutlandığı bilinen Nevruz Bayramı, Iğdır'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Nevruz Bayramı Kutlanıyor, System.String[]
Her yıl, "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul gören ve Türk dünyasında 18 asrı aşkın süredir kutlandığı bilinen Nevruz Bayramı, Iğdır'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Melekli beldesinde bir araya gelen vatandaşlar, Nevruz Meydanı'nda toplanıp ateş yakarak, müzikler eşliğinde eğlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte vatandaşlar, meydanda yakılan ateşin etrafında şarkılar söyleyip yöresel halk dansları ile baharın gelişini kutladı.

Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak, ateşin etrafında eğlenen gençler, atlı gösteriler de gerçekleştirdi.

Yöre sakinlerinden Muharrem Çelikten, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevruz'un, baharın gelişinin müjdecisi olduğunu söyledi.

Nevruz'un bir diğer anlamının ekmek olduğuna vurgu yapan Çelikten, "Nevruz geldiğinde ilk tohumu tarlaya ekeriz ve topraktan bereket dileriz. Toprağın bereketi bizim yüreğimizdeki sevgidir. Ateş yakmamızdaki amacımız, bereketin, ısının toprağa düştüğünü anlatmaktır. Baharın gelişini, ateşi yakarak şölen havasında kutluyoruz." dedi.

Yöre sakinlerinden Ayten Anga ise Nevruz'un bereket getirdiğini belirterek, "Bugünler bereketli günlerin geldiğinin müjdesidir. Mart ayı bereket ayı, koyunların doğduğu, kuzuların çoğaldığı aydır. Bu günler bereket günlerimizdir. Bu günlerde çok mutlu oluruz, hastaların yanına gideriz, büyüklerimizin ellerinden öperiz. Çocuklarımıza çerez ve hediye alırız." diye konuştu.

Düzenlenen kutlama programı, Kafkas halk dansları ekiplerinin sunduğu gösteriyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Iğdır, Nevruz Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın, Gökçe Bahadır'ı Tebrik Eden Yapımcısına Ateş Püskürdü Eşini Başından Vuran Cani Kocadan, Kan Donduran Sözler: Karımı Öldürdüm, Gidin Evden Alın Yeni Zelandalı Hollywood Yıldızı Russel Crowe, Türk İşi Dondurma Filmine Destek Verdi Survivor Türkiye Yunanistan'da Ödül Oyununu Hangi Takım Kazandı?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 01:25:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevruz Bayramı Kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]