Nevruz Bayramı Kutlanıyor
36 dakika önce
Her yıl, "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul gören ve Türk dünyasında 18 asrı aşkın süredir kutlandığı bilinen nevruz bayramı, Sivas'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Her yıl, "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul gören ve Türk dünyasında 18 asrı aşkın süredir kutlandığı bilinen nevruz bayramı, Sivas
'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen kutlamalarda, öğrenciler davul zurna eşliğinde halay çekti. Yoğurt ve elma yeme yarışmalarında kıyasıya yarışan öğrenciler, yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.
Okul müdürü Ferhat Öztürk
, programda yaptığı konuşmada, nevruz bayramının, Orta Asya
'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada baharın gelişinin coşkuyla, eğlenceyle kutlandığı gün olduğu söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA
Şırnak'ta Hain Tuzak! 1 Asker Şehit ve 1 Yaralımız Var
Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu
Söz'ün Yürek Yakan Şehit Sahnesindeki Hata, İzleyiciye Pes Dedirtti
Şoförden Örnek Davranış! Kullandığı Otobüsü Durdurup, Yere Düşen Türk Bayrağını Kaldırdı