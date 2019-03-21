Nevruz Bayramı Kutlanıyor
1 saat önce
Serik'te Nevruz Bayramı kutlandı.
Serik'te Nevruz Bayramı
kutlandı. Tekeli
İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşma Tekeli İlkokulu Müdürü Adnan Keser tarafından yapıldı.
Kutlamalarda, Kaymakam Haluk Şimşek
, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar
ile Nevruz ateşini yaktı ve örs üzerinde demir dövdü.
Etkinlikte, çam fıstığı fidanı ve bitki çayı dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:09 Kaynak: AA
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