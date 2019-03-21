Nevruz Bayramı Kutlanıyor

Doğu Anadolu'da, "Baharın müjdecisi", "Yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen 21 Mart Nevruz Bayramı
çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Etkinlikler kapsamında Iğdır
'da, valilikçe düzenlenen yürüyüşe, Vali Enver Ünlü, MHP
Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ
, MHP Kocaeli
Milletvekili Saffet Sancaklı
, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce
, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam
, Cumhur İttifakı Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel
, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi katıldı.
Ellerinde dev Türk bayrağı taşıyan katılımcıların Mehmet Çavuş
Anıtı'ndan başlattığı yürüyüş, Iğdır Belediyesi önüne kadar sürdü.
Vali Ünlü, yürüyüş sonrası belediye binası önündeki Atatürk
büstüne çelenk koydu.
"Şiddet ve terörün karşısında olduğumuzu tüm dünyaya haykırıyoruz" Zübeyde Hanım
Bulvarı'nda süren kutlamalar sırasında konuşma yapan Ünlü, "İnsani duyguların yürekleri ısıttığı, yeni ışık, yeni gün, bolluk, bereket ve bahar mevsiminin müjdecisi Nevruz'a ulaşmanın sevincini milletçe yaşıyoruz." dedi.
Nevruz'un birlik ve beraberliğin de simgesi olduğunu belirten Ünlü, şöyle konuştu:
"Bu kutlu bayramda bereket ve sevgi kenetlenmekte, dayanışma ve yardımlaşma bütünleşmekte, saygı ve nezaket iç içe geçmektedir. Nevruz, birlik ve beraberliğin gür ateşini körüklemekte, fitne ve nifaka asla geçit vermemektedir. Bugün birliğimizi ve beraberliğimizi her zamankinden daha çok öne çıkarıyoruz. Baharın gelişini ve toprağın uyanışını şiddet ve nefretin gerekçesi kılanlara inat bu güzel günde milletçe sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltiyoruz. Her türlü şiddet ve terörün karşısında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz. Nevruz için bir araya gelen kalpler, öfkenin ve kinin değil, sevginin ve dostluğun etrafında birleşmeli, bu duygularla birlikte çarpmalıdır."
Programda, Vali Ünlü ve katılımcılar, örste çekiç ile demir dövdü, yumurta tokuşturdu ve ateş üzerinden atladı.
Çeşitli kurumlarca kurulan stantların gezilmesi sonrası Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, katılımcılara yemek dağıttı.
Vali Ünlü, programı izlemeye gelen İran
ve Azerbaycanlı turistlere de Semeni hediye ederek bayramlarını kutladı.
Kutlama programı, öğrencilerin açtığı Nevruz Resim Sergisi'nin gezilmesinin ardından sona erdi.
Erzincan
Erzincan'da da Nevruz dolayısıyla Valilik, Belediye ve Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Nevruz Şenliği", renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinlikler çerçevesinde Saat Kulesi önünden Cumhuriyet Meydanı
'na kadar yapılan "Kardeşlik Yürüyüşü"ne Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu
Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
, AK Parti
Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman
, Burhan Çakır
, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından protokoldekiler, Nevruz ateşini yakıp çekiçle örste demir dövdü.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, burada yaptığı konuşmada, "Bayramlar kültürümüzde karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüyle milletçe bir arada kardeşçe yaşama arzumuzun, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın daha çok kaynaştığı mutluluk ve sevinç günlerimizdir. Çin Seddi
'nden Adriyatik'e, Orta Asya
'dan Anadolu ve Balkanlar'a kadar geniş coğrafyada, 'Yaşama yeni bir başlangıç' anlamında yüzyıllardır kutlanan Nevruz, geçmişten bugüne ulaşan, bugünden de geleceğe uzanacak kültür köprümüzün kadim değerlerinden biridir." dedi.
Nevruz'a, her kültürün kendine özgü anlamlar yüklediği anlatan Levent, "Kadim uygarlığımızın bu kültürel değeri, yüzlerce yıldır yeni umutların, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğin somut ifadesi olmuş, aynı zamanda kötülüklerden arınma ve yeni başlangıçlar adına her yıl beklenen baharı, tabiatın dirilişini ve yeniden uyanışı temsil etmiştir." ifadesini kullandı.
Konuşmalar sonrası Erzincan Belediyesi
Mehteran Takımı çeşitli eserler seslendirdi, öğrenciler de mini konser verdi.
Ardahan
Ardahan'da ise Milli Egemenlik Parkındaki kutlamalara Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy
, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Masatlı ve Başkan Köksoy, etkinliklere katılan vatandaşlara etli pilav ikramında bulundu.
Katılımcıların örste demir dövüp yumurta tokuşturduğu etkinliklerde halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.