Nevruz Bayramı Kutlanıyor

Nevruz Bayramı, Ankara'nın Akyurt ilçesinde kutlandı.

Nevruz Bayramı, Ankara'nın Akyurt ilçesinde kutlandı.



İlçenin Güzelhisar Mahallesi'ndeki Güzelhisar İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen programa, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, İlçe Jandarma Komutanı Müjdat Suruç, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, çeşitli kurumların temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Öğrencilerin şiirler okuyup halat çekip yumurta tokuşturdukları etkinlikte yöresel halk oyunları ekipleri gösteri sundu.



Kaymakam Altın, Nevruz'un eski Türklerden beri kültürün parçası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Nevruz, tabiatın uyanışı manasına geliyor, doğa ile iç içe tabiatla bir bütün olarak yaşamış milletin çocuklarıyız. Tabiata hiçbir zaman saygısızlık yapmadan onu koruyarak, onun bir parçası olduğumuz bilinci içerisinde yaşadık ve bu günde eski anlam ve önemini tam olarak yaşayamasak ta kültürel olarak yaşatmaya kararlıyız. Bu sebeple özellikle okullarda yetişen çocuklarımızın bunları öğrenmesi, tabiatı, hayvanları, tüm canlıları sevmesi çok önemli, bunu da okullarımızda verilen eğitimlerin bir parçası olarak görüyoruz."



Konuşmaların ardından Altın ve protokoldekiler örste demir dövüp yakılan nevruz ateşi üzerinden atladı.



Program, okulun müdürü İshak Gürel'in katılımcılara yöresel bulgur pilavı ikramı ile sona erdi.

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