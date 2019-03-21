Nevruz Bayramı Kutlanıyor

Trabzon
, Ordu
, Giresun
ve Gümüşhane
'de, Nevruz Bayramı
dolayısıyla kutlama programları düzenlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) Kanuni Kampüsü'ndeki Edebiyat Fakültesi önünde, Türk Dünyası ve Toplulukları Haftasının yanı sıra "baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca organize edilen programda, Türk öğrencilerin yanı sıra Özbekistan
, Kazakistan
, Azerbaycan
, Filistin
ve Afganistan
uyruklu öğrenciler de ülkelerinin bayraklarını taşıdı.
Yörelerine özgü kıyafetler giyen öğrencilerden bazıları kendi dillerinde şiir okudu, şarkı seslendirdi.
KTÜ Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, öğrenciler Kafkas oyunu da sahneledi.
KTÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Öztürk
, fakülte idarecileri ve akademisyenlerin de katıldığı program pilav, ayran ve yumurta ikramının ardından sona erdi.
Ordu
Ordu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Cumhuriyet Yerleşkesi'nde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Programda konuşan Rektör
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, yüzyıllardır Orta Asya
'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada yaşatılan değerlerden biri olan nevruzun, baharın gelişinin, bolluk ve bereketin simgesi olmasının yanı sıra birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygıyı yaşatan bir bayramın adı olduğunu söyledi.
İnsan ve tabiatın evrensel ilişkisinin şenliğe dönüştüğüne, halklar tarafından binlerce yıldır coşkuyla kutlanan nevruzun aynı zamanda geçmiş ve gelecek arasında kültürel bir köprü vazifesi gördüğüne işaret eden Yarılgaç, "Gelenek ve göreneklerimizin devam ettirilerek gelecek nesillere aktarılması gerektiği düşüncesi ile Nevruz Bayramı'nı kutlar, barış ve huzurun egemen olduğu yeni başlangıçlara vesile olmasını temenni ederim." dedi.
Rektör Yarılgaç'ın nevruz ateşini yakması, halk oyunları ve çeşitli yarışmalarla devam eden program, davetlilere pilav ikram edilmesinin ardından sona erdi.
Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fikri Balta ve Prof. Dr. Tevfik Noyan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Korkmaz
, Genel Sekreter
Doç. Dr. Kenan Şahin
, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.
Giresun Giresun Üniversitesi Güre
Yerleşkesi'nde Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen programın eğlence kısmı, dün Şırnak
'ın Silopi
ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Giresunlu Jandarma
Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın şehit olması nedeniyle iptal edildi.
Bayram geleneklerinin sembolize edildiği etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, akademisyenler ve öğrenciler, örste demir dövdü, yakılan ateşin üzerinden atladı.
Etkinlik, öğrencilere yapılan ikramın ardından sona erdi.
Gümüşhane
Gümüşhane Belediyesince Sema Doğan
Parkı'nda Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası ile "Baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, Belediye Başkanı Ercan Çimen
ve katılımcılar nevruz ateşinin üzerinden atladı.
Katılımcılara köfte ekmek ikramında bulunulan etkinlikte konuşan Çimen, nevruzun baharın müjdecisi olduğuna işaret etti.
Çimen, katılımcılarla birlikte halay çekti.