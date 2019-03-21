Nevruz Bayramı Kutlanıyor

Gölova
ilçesinde Nevruz Bayramı
kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda düzenlenen programda İlçe Müftüsü Ünal Çolak dua etti.
Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, törende yaptığı konuşmada, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşandıklarını söyledi.
Nevruz Bayramı'nı kutlayan Karaosmanoğlu, "Atalarımızdan, geleneklerimizden gelen bu bayramı, bu bilinç ve duyarlılıkla kutluyoruz." dedi.
Çeşitli yarışmaların düzenlendiği programda, Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu ve Belediye Başkanı İbrahim Yenidünya
nevruz ateşini yaktı ve temsili olarak örste demir dövdü.
Programda yöresel ses sanatçısı Harun Kaya tarafından konser verildi, vatandaşlar halay çekerek eğlendi.