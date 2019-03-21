Nevruz Bayramı Kutlanıyor

- Gaziantep Üniversitesi Atatürk
Kültür Sahnesi park alanından nevruz kutlamaları görüntüleri Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesi park alanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, nevruz ateşi yakılarak, bereketin simgesi tuz ve sebzeler ateşe atıldı. Rektör
Prof. Dr. Ali Gür
, halk oyunları gösterilerini izleyip, örste demir dövdü, nevruz ateşinden atladı, öğrencilerle halay çekti. Gür, daha sonra katılımcılara etli bulgur pilavı ile ayran, ardından tatlı dağıttı.
Etkinlikte konuşan Gür, nevruzun ayrılık değil birleşme, huzur ve barış olduğunu dile getirerek, "Bu geleneğe bağlı olarak ülkemizde birlik, beraberlik, huzur adına nevruzu kutlayarak, farklılıklarımızı, çeşitliliklerimizi zenginlik olarak görüyoruz. Bu mutlu bayramda hırslarımızdan arınmayı, gece gündüz eşitliğini örnek alarak ruh dengemizi, iman dengemizi, milli ve manevi değerlerle dünya dengemizi kurmayı hedefliyoruz." dedi.