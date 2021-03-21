Nevruz Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Batman'da 21 Mart Nevruz Bayramı kutlandı.

İl Kültür Müdürlüğü tarafından Batman Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Vali Hulusi Şahin tarafından nevruz ateşi yakıldı.

Vali Şahin yaptığı konuşmada nevruzun birliğin, beraberliğin ve kardeşliğini bayramı olduğunu belirterek, Nevruz Bayramı'nı Batman'da coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Salgından dolayı tedbirler eşliğinde kutlamaların gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, "Nevruza tam da uygun bir şekilde birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin şenliğini Batman'da gerçekleştiriyoruz." dedi.

Etkinliğe, Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.