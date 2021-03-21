Nevruz Bayramı'nın kadim geleneği: "Semeni" - Son Dakika

Nevruz Bayramı'nın kadim geleneği: "Semeni"

21.03.2021 11:11
Nevruz Bayramı'nın kadim geleneği:

Nevruz Bayramı'nın asırlık geleneklerinin başında gelen ve rengarenk küçük kaplara ekilen ve "semeni" adı verilen buğday, mısır ve nohut gibi bitkilerin rengarenk kaplarda yetiştirilip Nevruz Bayramı'nda dağıtılması geleneği Anadolu'da yaşatılıyor.

Nevruz Bayramı'nın asırlık geleneklerinin başında gelen ve rengarenk küçük kaplara ekilen ve "semeni" adı verilen buğday, mısır ve nohut gibi bitkilerin rengarenk kaplarda yetiştirilip Nevruz Bayramı'nda dağıtılması geleneği Anadolu'da yaşatılıyor.

Her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı, "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul görüyor. Nevruz Bayramı denince akla ilk gelen ve Türk kültüründe "yaşam otu" olarak da adlandırılan semeni, nevruzun önemli sembollerinden birini oluşturuyor.

Bir miktar toprak konulan kaplara ekilen ve "semeni" adı verilen buğday, mısır ve nohut gibi bitkiler, vatandaşlarca mart ayının başında birbirinden farklı ve rengarenk kaplarda yetiştiriliyor.

Semeni geleneği, Iğdır'da da yaşatılıyor. Yeni yılda umudun sembolü kabul edilen semenilerin bulunduğu kurdelelerle süslü kaplar, 21 Mart günü sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bayram kutlamalarında evleri ziyaret edilen komşulara ve akrabalara maniler söylenerek hediye ediliyor.

Iğdırlı vatandaşlardan Emine Işık Edabali, AA muhabirine, Nevruz Bayramı'nda semeninin önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Her yıl mart ayının 10'undan itibaren evlerinde semenileri yeşertmeye başladıklarını anlatan Edabali, "Semeni bizim kültürümüzde tabiatın canlanışını, renkliliği, bereketi, bolluğu ve huzuru müjdeler. Semeni, nevruz sofralarımızın en temel figürüdür. Birbirinden güzel süslediğimiz kaplarda yeşerttiğimiz semenileri dost ve sevdiklerimize hediye ederiz, sofralarımızda tutarız." dedi.

Semenileri ektiklerinde dileklerde bulunduklarını ve dua ettiklerini ifade eden Edabali, "Nevruz soframızı nasıl donatırsak, yılımızın öyle geçeceğine inanırız. Nevruzun ritüellerinden biri de semenidir." diye konuştu.

Yöre halkından Gülhanım Hatik de kültürlerinde nevruzun vazgeçilmezlerinden birinin de semeni olduğunu vurguladı.

Her yıl nevruz öncesi semeni yeşerttiklerini hatırlatan Hatik, "Bizim için bolluğun bereketin simgesidir. Yeni evlenen nişanlı kızlara gönderilir. Özellikle annelerimiz, evlendiğimizde evimize Nevruz Bayramı'nda semeni hediye gönderir. Çocukluğumuzda büyüklerimizden gördüğümüz, aklımızda kalan ve kendi çocuklarımıza da aktaracağımız Nevruz Bayramı'nın en belirgin geleneği semenidir." ifadelerini kullandı.

Nevruz Bayramı, 21 Mart, Buğday, Iğdır, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Nevruz Bayramı'nın kadim geleneği: 'Semeni' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü
Genç kızı feci şekilde darbeden avukatın pişkinliği pes dedirtti: Pide yaptırıp geleyim mi? Genç kızı feci şekilde darbeden avukatın pişkinliği pes dedirtti: Pide yaptırıp geleyim mi?         
11:25
Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı         
10:24
Bu iki mahalle sanki Samsun'da değil! Tek bir vaka yok, davetsiz misafir kabul edilmiyor Bu iki mahalle sanki Samsun'da değil! Tek bir vaka yok, davetsiz misafir kabul edilmiyor         
10:06
Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı         
09:19
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı         
08:44
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı         
22:45
F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor         
20:01
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 11:57:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevruz Bayramı'nın kadim geleneği: "Semeni" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei