Nevruz bayramı öncesi terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevruz bayramı öncesi terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Nevruz bayramı öncesi terör operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nevruz bayramı öncesi PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Nevruz bayramı öncesi terör operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nevruz bayramı öncesi PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi alınan tedbirler kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün kutlamaları bahane ederek vatandaşların huzur ve güvenliğini provoke edecek eylem veya faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek' suçundan 11 Mart 2020 tarihinde Van, Mersin, Şırnak ve Siirt illerinde operasyon icra edilmiş olup operasyon neticesinde 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Nevruz Bayramı, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:53:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevruz bayramı öncesi terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]