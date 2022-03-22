Nevruz Bayramı tarihte ilk nasıl ortaya çıktı? - Son Dakika
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Nevruz Bayramı tarihte ilk nasıl ortaya çıktı?

22.03.2022 09:44

"Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün..." Türk Dil Kurumu'na göre Nevruz'un tanıtımı böyle.Farsça'da nev (yeni,) rüz ise gün anlamına gelir.

"Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün…" Türk Dil Kurumu'na göre Nevruz'un tanıtımı böyle.

Farsça'da nev (yeni,) rüz ise gün anlamına gelir. "Yeni gün" anlamına gelen nevrüz, 21 Mart'ta Orta Asya'dan Ortadoğu'ya ve Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan halklar tarafından kutlanıyor.

Peki, baharın gelişinin kutlandığı Nevruz Bayramı tarihte ilk nasıl ortaya çıktı? T24'ten Berna Abik anlatıyor…

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Türk Dil Kurumu, Nevruz Bayramı, Nev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

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