Son Dakika Haberleri: Nevruz'da İşçi Buluşması"

Nevruz'da İşçi Buluşması"

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Önümüzde vesayet odaklarının ellerini ovuşturarak beklediği 31 Mart süreci var. Bu süreçte, bu kutlu yürüyüşü tökezletmek adına tüm cephelerini kurdular, pusuda bekliyorlar.

Nevruz'da İşçi Buluşması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Önümüzde vesayet odaklarının ellerini ovuşturarak beklediği 31 Mart süreci var. Bu süreçte, bu kutlu yürüyüşü tökezletmek adına tüm cephelerini kurdular, pusuda bekliyorlar. Ancak inanıyorum ki siz asil milletimiz, o dik duruşuna devam ettiği sürece, onlar hiçbir zaman emellerine nail olamayacaklar." dedi.

Kasapoğlu, Hak-İş'in düzenlediği "Nevruz'da İşçi Buluşması"nda, emekçinin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmanın kutlu bir vazife olduğunu ifade ederek, "Hak-İş her zaman bu ülkenin, bu insanların selametini düşündü. Milli iradenin ve demokrasinin yanında yer aldı. En son 15 Temmuz'da, Hak-İş'in o onurlu duruşuna şahit olduk." diye konuştu.

1994 öncesinde İstanbul'un sis, is, çamur, çukur ve çöplerle mücadele ettiğini söyleyen Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 1994'te İstanbul'a bir güneş gibi doğdu." dedi.

Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Onun hizmetleriyle İstanbul sorunlarını başarıyla çözdü. Onların muhtar bile olamaz tavrına, Cumhurbaşkanımız 'bu şarkı burada bitmez' diyerek haykırdı. Siz asil milletimizin asil oylarıyla halkın oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. O kutlu yürüyüş bugünlere kadar geldi. Bu kutlu yürüyüşü hiçbir zaman durduramayacaklar. İşte önümüzde vesayet odaklarının ellerini ovuşturarak beklediği bir süreç, 31 Mart süreci var. Bu süreçte bu kutlu yürüyüşü tökezletmek adına tüm cephelerini kurdular, pusuda bekliyorlar. Ancak inanıyorum ki siz asil milletimiz o dik duruşuna devam ettiği sürece, onlar hiçbir zaman emellerine nail olamayacaklar. Har zaman vakur duruşuyla ülkemize hizmetlerde bulunan Binali Bey, Cumhur İttifakımızın İstanbul adayı. Bu kutlu yürüyüşte siz İstanbullu kardeşlerimizin Binali Bey'in yanında olduğuna inanıyorum."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da "31 Mart'ta Türkiye'nin geleceğini de seçeceğiz. Bölgesinde güçlü bir Türkiye, bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini istemiyorlar. Bekadan ve milletin birliğinden yana tarafız." diye konuştu.

Kasapoğlu ve Arslan, nevruz kutlamaları kapsamında ateşin üstünden atladı ve örste demir dövdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:09 Kaynak: AA

İstanbul, Mehmet Kasapoğlu, İşçi, Güncel
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