Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika
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Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası operasyonunda 7 gözaltı

20.03.2022 22:59
Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası operasyonunda 7 gözaltı

AYDIN'da nevruz etkinliği öncesi ve sonrasında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirtilen 7 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

AYDIN'da nevruz etkinliği öncesi ve sonrasında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirtilen 7 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki nevruz etkinliğinin başlangıcı ve bitişine yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanları tespit etti. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, propaganda yapan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Polis, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika
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