Son Dakika Haberleri: Nevruz Kutlamaları

Nevruz Kutlamaları

18 dakika önce

Karapınar'da Nevruz bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

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Karapınar'da Nevruz bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.


Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından düzenlenen "Nevruz Bayramı" Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Halk oyunu gösterilerinin yapıldığı şenlikte Nevruz Bayramı ile ilgili şiirler okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Nevruzun bahar ayının müjdeleyicisi olduğunu belirterek, "Baharın başlangıcı olan Nevruz dostluk,kardeşlik ve hoşgörü gibi kavramları içinde barındırırken aynı zamanda baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Bugün geniş bir coğrafyada yegane bir bayram ve kültür hazinesidir. Nevruz gibi milli değerlerimizi öğrencilerimize benimsetiyoruz. Böyle bir günün kıymetini bilmemiz lazım. Çocuklara ve gençlere iyi anlatmamız lazım." dedi.


Etkinlikte yakılan nevruz ateşi üzerinden atlandı, çeşitli yarışmalar yapıldı.

Okul bahçesine Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından kazandırılan halı sahanın açılışı da gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:03 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Karapınar, Nevruz Bayramı, Güncel
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