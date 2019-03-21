Son Dakika Haberleri: Nevruz Kutlamaları

Nevruz Kutlamaları

1 saat önce

Bolu Abant İzzet baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy yerleşkesinde nevruz kutlaması yapıldı.

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Bolu Abant İzzet baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy yerleşkesinde nevruz kutlaması yapıldı.

BAİBÜ Türk Dünyası Toluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ülkü Ocakları Bolu Başkanı İsmail Akgün, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ve üniversite öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Akgün, Nevruz'un Türkün, Ergenekon ve Bozkurt bayramı olduğunu ifade ederek, "Bu dönem bizim bayramımız öyle bir güne geldi ki, geçmişte de bütün şer odaklarına göstermiş olduğumuz dik duruşumuzla bu dönemde, bu yılda hem nevruz vesilesiyle, hem de 31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde de tüm şer odaklarına ülkücü, milliyetçi hareketin tokadının indirileceğini bir bayramı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Akgün, nevruz programlarına sahip çıktıklarını anlatarak, "Güya nevruzu kutladıklarını sanan, buralarda hain PKK'nın paçavralarıyla gövde gösterisi yapmaya çalışanlara bu duruşunuzla, bozkurt duruşunuzla bir kez daha gücünüzü ispatlamış olduğumuzu buradan haykırıyoruz." şeklinde konuştu.

Fatih Metin ise bugün yapılan nevruzun, birlik ve beraberlik tezahürü olduğunu ifade etti.

Bu ülkenin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde, nevruzu kutlayan üniversite gençliğinin heyecan, coşku ve inancının bu ülkenin geleceğini aydınlattığını dile getiren Metin, "İnşallah Cumhur İttifakı ile oluşmuş olan, Türkiyemize bölücülük yapmaya çalışan bayrağımıza, vatanımıza, devletimize yan bakmaya çalışan bütün mihrakları, düşmanlara cumhur ittifakı çatısı altında izin vermeyeceğiz. Geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından demir dövüldü ve yakılan ateşin üzerinden atlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:51 Kaynak: AA

Gölköy, Bolu, Kültür Sanat
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