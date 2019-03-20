Son Dakika Haberleri: Nevruz Kutlamaları Nedeniyle Gaziantep'te Ulaşıma Kapanacak Yollar

Nevruz Kutlamaları Nedeniyle Gaziantep'te Ulaşıma Kapanacak Yollar

1 saat önce

Gaziantep'te 21 Mart perşembe günü Nevruz nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapanacağı bildirildi.

Nevruz Kutlamaları Nedeniyle Gaziantep'te Ulaşıma Kapanacak Yollar, System.String[]
Gaziantep'te 21 Mart perşembe günü Nevruz nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapanacağı bildirildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, 21 Mart 2019 Perşembe günü saat 10.00 ile 16.00 arasında düzenlenecek olan Nevruz Kutlamaları nenediyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, kutlamalar nedeniyle alınan trafik tedbirleri kapsamında saat 06: 00'dan itibaren kapalı olacak yollar ise, şöyle duyuruldu:

"Tüfekçi Yusuf Bulvarından; 14002 nolu cadde, 14006 nolu sokak, 14010 nolu sokak, 31006 nolu sokak, 31002 nolu sokak girişleri ve Mehmet Akif ERSOY Meslek Lisesi girişi, 14 Şehitler Anıtından Tüfekçi Yusuf Bulvarı arası, Şehit Mehmet Çivi Sokak girişinden, 14002 Nolu cadde arası, 30001, 30002, 30004 nolu sokakların 30008 nolu sokak girişi istikametine, 30008 nolu sokağın Şehit Mehmet ÇİVİ sokak istikametine, Nizip caddesi Sakin Sokak ve 14003 nolu çıkmaz sokağı, 14002 nolu cadde istikameti." - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

Gaziantep Valiliği, 21 Mart, Gaziantep, Güncel
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