Son Dakika Haberleri: Nevruz Kutlamalarında Gözaltına Alınan Hdp'liler Adliyede

Nevruz Kutlamalarında Gözaltına Alınan Hdp'liler Adliyede

1 saat önce

Nevruz kutlamalarında gözaltına alınan HDP'liler adliyede Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yapıldığı iddiası ile gözaltına alına 4 HDP'li adliyeye sevk edildi Şüpheliler arasında HDP'nin Eskişehir İl Başkanı Enver Tek da bulunuyor Bazı şüpheliler, adliyeye sevk sırasında...

Nevruz kutlamalarında gözaltına alınan HDP'liler adliyede
Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yapıldığı iddiası ile gözaltına alına 4 HDP'li adliyeye sevk edildi
Şüpheliler arasında HDP'nin Eskişehir İl Başkanı Enver Tek da bulunuyor
Bazı şüpheliler, adliyeye sevk sırasında çeşitli sloganlar attılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Nevruz kutlamaları esnasında 'Terör örgütü propagandası' yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın toplam 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eskişehir HDP İl Örgütü tarafından Eskişehir- Kütahya karayolu üzerinde bulunan bir alanda Nevruz programı organize edildi. Etkinlikte, HDP Parti Meclis Üyesi Alper Öztürk bir konuşma yaptıktan sonra alandan ayrıldı. Öztürk, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurularak konuşmasında 'Terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayrıca HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek ile il yöneticilerinden Rana Rende ve parti üyesi Mustafa Göral da gözaltına alındı.
Terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde TEM ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Bu arada polis nezaretindeki bazı şüpheliler, adliyeye sevk sırasında çeşitli sloganlar attılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

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