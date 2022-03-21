NEVRUZ KUTLAMALARINDA İKRAMLARI YİYEN KÖPEĞE ALKIŞ - Son Dakika
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NEVRUZ KUTLAMALARINDA İKRAMLARI YİYEN KÖPEĞE ALKIŞ

21.03.2022 17:50

GÜMÜŞHANE'de yiyecek arayışındaki sokak köpeği, üniversite tarafından düzenlenen Nevruz kutlama töreninde protokole ikram için masalar üzerine konulan pestil ve kömeleri yedi.

GÜMÜŞHANE'de yiyecek arayışındaki sokak köpeği, üniversite tarafından düzenlenen Nevruz kutlama töreninde protokole ikram için masalar üzerine konulan pestil ve kömeleri yedi. Öğrenci ve katılımcıların alkışladığı köpek, sevimli haliyle ilgi odağı oldu.

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Nevruz Bayramı kutlaması kapsamında amfi alanında tören gerçekleştirdi. Program sırasında çevrede yiyecek arayışındaki başıboş sokak köpeği, alanda protokol katılımcılarına ikram için masalar üzerine konulan yöresel lezzet pestil ve kömelere yöneldi. Öğrenciler, davetliler ikramları yediğini fark ettiği köpeği alkışladı. Alkışlardan ürken köpek, bir süre uzaklaştığı alana yeniden döndü. Tekrar ikramları yemeye kaldığı yerden devam eden köpeğe, Gümüşhane Başsavcısı Veli Ecir su ikram etti. Sevimli haliyle ilgi odağı olan köpek, tören alından ayrılarak gözden kayboldu.

NEVRUZ KUTLAMALARINDA İKRAMLARI YİYEN KÖPEĞE ALKIŞ
NEVRUZ KUTLAMALARINDA İKRAMLARI YİYEN KÖPEĞE ALKIŞ
NEVRUZ KUTLAMALARINDA İKRAMLARI YİYEN KÖPEĞE ALKIŞ

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Gümüşhane Üniversitesi, Üniversite, Gümüşhane, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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