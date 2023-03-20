Nevruz kutlamalarında "Terör Örgütü Propagandası" yapan 34 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevruz kutlamalarında "Terör Örgütü Propagandası" yapan 34 şahıs gözaltına alındı

20.03.2023 08:36
Nevruz kutlamalarında "Terör Örgütü Propagandası" yapan 34 şahıs gözaltına alındı

Van'da düzenlenen nevruz kutlamalarında "Terör Örgütü Propagandası" yapan 34 şahıs gözaltına alındı.

Van'da düzenlenen nevruz kutlamalarında "Terör Örgütü Propagandası" yapan 34 şahıs gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Mart 2023 Pazar günü HDP İl Başkanlığı organizesinde Atatürk Kültür Parkı miting alanında nevruz kutlamaları gerçekleştirildiği belirtilerek, "PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simgeleyen bez parçaları ile etkinlik alanına girmeye çalışan, yasa dışı ve terör örgütünü övücü nitelikte slogan ile polise taş atarak 'Terör Örgütü Propagandası' yapan 34 şahıs ile 'Uyuşturucu Madde Bulundurma/Kullanma' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımına Özendirme' suçlarından da 3 şahıs olmak üzere toplam 37 şahıs gözaltına alınmış, haklarında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Nevruz kutlamalarında 'Terör Örgütü Propagandası' yapan 34 şahıs gözaltına alındı Nevruz kutlamalarında 'Terör Örgütü Propagandası' yapan 34 şahıs gözaltına alındı Van'da değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı Van'da değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı Van'da kaçakçılık operasyonu Van'da kaçakçılık operasyonu

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevruz kutlamalarında 'Terör Örgütü Propagandası' yapan 34 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
09:06 Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi isteniyordu! İnce "Adaylık başvurusu yapacağım" dedi, CHP'den ilk yorum geldi
08:55 Mete Kalkavan'ın yaptığı hareket Alanyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçti
08:43 Zeynep Alkan, sağlık sorunları nedeniyle Survivor 2023'e veda etmek zorunda kaldı
08:34 El Clasico, Barcelona'nın! Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştılar
08:22 Meral Akşener'in İkinci Yüzyıl İktisat Kongresi'ne katılmaması dikkat çekti
08:20 Jorge Jesus'un günlerdir konuşulan cümlesine canlı yayında düzeltme geldi: Hakemlerle ilgili söylemedi
08:08 Seçim takvimi işliyor! Seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak
08:03 Kerem Alışık, daha yayınlanmayan Yıldız De Bana'dan ayrıldı! Yerine Zafer Algöz geldi
17:20 Kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş sağlık durumu hakkında konuştu: Tahliller iyiye gidiyor
07:06 Tuzla'da tır, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2023 09:31:10. #1.13#
SON DAKİKA: Nevruz kutlamalarında "Terör Örgütü Propagandası" yapan 34 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement