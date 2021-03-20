Nevruz'la 1400 yılına giren İran'da liderlerin tebrik mesajlarında "ABD yaptırımları ve Kovid-19" öne çıktı - Son Dakika

Nevruz'la 1400 yılına giren İran'da liderlerin tebrik mesajlarında "ABD yaptırımları ve Kovid-19" öne çıktı

20.03.2021 16:47
Nevruz'la 1400 yılına giren İran'da liderlerin tebrik mesajlarında

İran, kullandığı Hicri Şemsi takvime göre Nevruz Bayramı'nın başlamasıyla 1399 yılını tamamlayıp, 1400 yılına giriyor.

İran, kullandığı Hicri Şemsi takvime göre Nevruz Bayramı'nın başlamasıyla 1399 yılını tamamlayıp, 1400 yılına giriyor.

Takvime göre, baharın müjdecisi olarak kutlanan Nevruz Bayramı ile yeni yılın başladığı İran'da, birçok şehirde etkinlikler düzenlenirken başkent Tahran'daki 1979 devriminin sembolü Azadi Meydanı'nda top atışları yapıldı.

İranlı liderler, Nevruz Bayramı münasebetiyle tebrik mesajları yayımlarken, ekonomik sorunlara da dikkati çekti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçen 1399 yılının salgının da etkisiyle zorlu bir yıl olduğunu belirterek, ülkenin sosyal ve ekonomik yönden büyük zarara uğradığını kaydetti.

ABD yaptırımları ve iki ülke arasındaki gerilimli ilişkiye değinen Hamaney, "ABD liderliğindeki İran düşmanları, İran halkına diz çöktürmeye çalıştı. Elbette, halkın direneceğini ve onların yenileceğini biliyorduk. Ancak, bugün ABD'lilerin ve Avrupalı dostlarının da itiraf ettiği gibi maksimum baskı politikası başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Hamaney, ülke ekonomisinin önündeki engellerin kaldırılması için tüm kurumların çaba göstermesini isteyerek, 1400 yılının sloganını "üretim, destek ve engellerin kaldırılması" olarak belirledi.

Kovid-19 salgınının etkisinin sürmesi ve 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle 1400 yılının "hassas" geçeceğini kaydeden Hamaney, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise mesajında Nevruz'un İran kültüründe refah ve canlılık simgesi olduğuna işaret ederek, yeni yılda ekonomik sorunların çözülmesi için çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

İran'a yönelik maksimum baskı politikasını uygulayan eski ABD Başkanı Donald Trump dönemine değinen Ruhani, yaptırımların İran halkının direnişi ile sona ereceğini vurguladı.

Ruhani, Trump yönetimini işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Baskılar halkın hayatında büyük acılarla hissedildi. Ancak, halkımıza diz çöktüremedi. Vurdular ancak hedeflerine ulaşamadılar. Neticede onlar gitti, İran kaldı."

Ruhani, ekonomik sorunların çözümü için dünya ile yapıcı ilişkiler geliştireceklerini sözlerine ekledi.

İran'da Hicri Şemsi takvime göre, Nevruz Bayramı ve yeni yıl bugün öğle saatlerinde başlamasına rağmen gün ve saat düzenlemeleri nedeniyle yılın ilk günü resmi olarak 21 Mart (1 Ferverdin) olarak kabul ediliyor. Nevruz Bayramı, İran'ın yanı sıra birçok ülkede de kutlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Nevruz Bayramı, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevruz'la 1400 yılına giren İran'da liderlerin tebrik mesajlarında 'ABD yaptırımları ve Kovid-19' öne çıktı - Son Dakika


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