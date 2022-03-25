Son dakika haberi... "Nevruz Mitingi" sonrası terör operasyonu: 45 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... "Nevruz Mitingi" sonrası terör operasyonu: 45 gözaltı

25.03.2022 09:40
Son dakika haberi... "Nevruz Mitingi" sonrası terör operasyonu: 45 gözaltı

Son dakika haberi: İzmir'de geçen pazar günü düzenlenen "Nevruz Mitingi"nde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak yasa dışı slogan atıp örgütsel marşlar söyleyerek PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı...

İzmir'de geçen pazar günü düzenlenen "Nevruz Mitingi"nde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak yasa dışı slogan atıp örgütsel marşlar söyleyerek PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan çalışmalar kapsamında, 20 Mart Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen "Nevruz Mitingi"nde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak yasa dışı slogan atıp örgütsel marşlar söyleyerek PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandasını

yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İzmir merkezi ve ilçelerinde bugün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

Son dakika haberi... Nevruz Mitingi sonrası terör operasyonu: 45 gözaltı

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İzmir'de terör örgütünü öven slogan attıkları iddiasıyla 45 kişi yakalandı İzmir'de terör örgütünü öven slogan attıkları iddiasıyla 45 kişi yakalandı Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

Abdullah Öcalan, Terör, İzmir, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'Nevruz Mitingi' sonrası terör operasyonu: 45 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... "Nevruz Mitingi" sonrası terör operasyonu: 45 gözaltı - Son Dakika
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