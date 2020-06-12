Nevruz Parkta sosyal mesafeli cuma namazı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Park'ta sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.



Bağlar Belediyesi, İl Müftülüğünün cuma namazı için belirlediği açık alan ve parkları düzenli olarak önce dezenfekte edip hijyenik hale getirdi. Vatandaşlar arasındaki fiziki mesafe belirlenerek gerekli uyarılar yapıldıktan sonra cuma namaz eda edildi. Namazdan önce alanda incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için her hafta özenli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Yüce dinimiz temizliğe ve sağlığa büyük önem veriyor. Biler de ibadet yapılan alanların hijyen ve temiz olmasına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle her hafta düzenli olarak park ve yaşam alanlarında bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da milletimize karşı görevimizi yaptık. Vatandaşlarımız steril ortamlarda huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık vurguladığı gibi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu nedenle zaten kendileri yeni sürece yeni normalleşme süreci adını koydular. Yaşamımızı, ibadetlerimizi bu sürecin ruhuna ve kurallarına uygun olarak devam ettireceğiz. Daha fazla sorumluluk alacağız, daha dikkatli olacağız. Sosyal mesafe, maske, hijyen ve temizlik olmazsa olmazlarımız olacak" dedi. - DİYARBAKIR