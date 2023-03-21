Nevruz'da 11 bin İranlı soluğu Van'da aldı! Sınır kapısı dolup taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevruz'da 11 bin İranlı soluğu Van'da aldı! Sınır kapısı dolup taştı

22.03.2023 11:28

Ülkelerindeki Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Van'a giriş yapmaya başladı. Son 4 gün içinde 11 bin İranlı turist, Kapıköy'den ülkeye giriş yaparken, sınır kapısında da büyük yoğunluk oluştu.

Ülkelerindeki her tatili değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, Van ekonomisine de büyük katkı sunuyor. Gündüz alışveriş yapan İranlı turistler akşam saatlerinde ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor. Her yıl ülkelerindeki nevruz tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlılar, bu yıl da kente gelerek Van esnafının yüzünü güldürdü.

11 BİN İRANLI SINIRDAN GİRİŞ YAPTI

Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son 4 günde 11 bin İranlı giriş yaptı. Yoğunluk nedeniyle sınır kapısında da yoğunluk oluştu. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, her yıl düzenledikleri Van Shopping Fest etkinliğini bu yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı iptal ettiklerini belirterek, "Çünkü yastayız, acımız var, içimiz buruk. İranlılar yoğun bir şekilde ilimize gelmeye devam ediyor. Bu yıl İranlı turistler Kapıköy'den, günlük yaklaşık 4 bin giriş yapıyor. İlimizin cazibe merkezi olması yolunda buna büyük bir etki sağlıyor. Burada konaklayarak ilimizin ekonomisine katma değer sağlıyorlar. Ülkemize gelen İranlı turistleri memnun göndermeliyiz. İranlılar olmasaydı Van ekonomisi sıkıntı yaşayacaktı. Bize gelen İranlı turistler diğer illere de gidiyor. Yani genel olarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Buna sahip çıkmamız lazım" dedi.

Nevruz tatilinde 11 bin İranlı Van'a geldi

"EN BÜYÜK TURİST KAYNAĞIMIZ İRAN"

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel ise sınır kapısının pandemi döneminde ve son olarak İran'da yaşanan olaylar nedeniyle, İranlıların kente gelemediklerini ve o dönem esnafın sıkıntı çektiğini söyledi. Yüksel, "Turizmciler olarak İran halkına çok önem veriyoruz. En büyük turist kaynağımız İran. İran'da yaşanan olaylar ve İran'da yaşanan internet sıkıntısı nedeniyle esnafımız sıkıntılar yaşadı. Şu anda gelmeye başladılar. İranlılar sadece konaklama için gelmiyor buraya tabii. Gelip alışveriş yapıp, gezilecek yerleri gezip, mutlu bir şekilde ülkelerine dönüyorlar. Otelimiz şu an yüzde yüz dolu. Tabii Van'da otel sayısı çok arttı. Hepsi doldu diyemiyoruz ama kentte şu an İranlılardan dolayı bir hareketlilik var" diye konuştu.

Nevruz tatilinde 11 bin İranlı Van'a geldi

DEPREMDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ

İran'dan ailesiyle birlikte Van'a gezmeye gelen Suheliy Yazdansade, Türkiye'de yaşanan depremden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu belirten Yazdansade, "Buraya gezmeye ve alışveriş yapmaya geldik. Türkiye çok güzel bir yer. Türkiye'deki depremleri duyduk ve çok üzüldük. Allah depremzedelerin yardımcısı olsun. Devlet onların yardımcısı olsun. Bir daha da böyle bir afet yaşanmasın" dedi.

Nevruz tatilinde 11 bin İranlı Van'a geldi
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Nevruz tatilinde 11 bin İranlı Van'a geldi, sınır kapısı doldu taştı Nevruz tatilinde 11 bin İranlı Van'a geldi, sınır kapısı doldu taştı DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ POLİKLİNİĞİ'NDE AYDA 400 KİŞİ TEDAVİ OLUYOR DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ POLİKLİNİĞİ'NDE AYDA 400 KİŞİ TEDAVİ OLUYOR

Kapıköy, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevruz'da 11 bin İranlı soluğu Van'da aldı! Sınır kapısı dolup taştı - Son Dakika


Son Dakika
11:19 6.8 büyüklüğündeki felaket kameralara yansıdı! Depreme canlı yayında yakalanan sunucunun soğukkanlı tavrı herkesi şaşırttı
11:13 6.8 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı! Spikerin soğukkanlılığı şaşkına çevirdi
11:12 Akşener'den HDP'li Ahmet Türk'ün "Dönem, Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir" sözlerine sert tepki
11:06 İYİ Parti milletvekili aday adayı olan Ünal Karaman'a rozet Meral Akşener tarafından bizzat takdim edildi
11:00 İYİ Parti milletvekili aday adayı olan Ünal Karaman'a rozetini Meral Akşener taktı
10:41 Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
10:50 Fransa'da bir garip olay! Gösteriler esnasında sokaklardan dumanlar yükselirken, yemek yemeye devam ettiler
10:44 Fransa'yı karıştıran görüntü! Protestolar sırasında sokaklar alev alev yanarken, onlar yemek yemeye devam ettiler
10:37 Dolar/TL, 19,04 seviyesinden işlem görüyor
10:41 Bir düşüyor, bir çıkıyor! Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2023 11:37:47. #1.13#
SON DAKİKA: Nevruz'da 11 bin İranlı soluğu Van'da aldı! Sınır kapısı dolup taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement