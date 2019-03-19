Son Dakika Haberleri: Nevruzda 10 Bin İranlı Kuşadası'na Gelecek"

Nevruzda 10 Bin İranlı Kuşadası'na Gelecek"

19 dakika önce

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, nevruz dolayısıyla 10 bin İranlı turistin ilçeye geleceğini söyledi.

Nevruzda 10 Bin İranlı Kuşadası'na Gelecek
Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, nevruz dolayısıyla 10 bin İranlı turistin ilçeye geleceğini söyledi.

Bir tur operatörünün yönetim kurulu başkanı da olan İlbahar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatili dolayısıyla İranlı turistlerin Kuşadası'na giriş yapmaya başladığını belirtti.

İlbahar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na charter uçuşuyla 400 kişilik ilk kafilenin geldiğini ve otellere yerleştiğini aktararak şunları kaydetti:

"İranlı dostlarımız nevruz tatilini geçirmek için ülkemize büyük ilgi gösteriyor. İlçemize on bin İranlı turist gelecek. Bugün 400 kişilik ilk kafilemiz geldi. Otellerine yerleşti. Bizim ve diğer acentelerin Antalya'ya getireceği İranlı turist sayısı 30-40 bini bulacak. İstanbul, Bodrum ve kara yolu ile gelecek olanlar var. Nevruz tatilinden sonra charter sayıları düşse de İran uçuşları ve misafirlerimizin gelmesi ekim ayı sonuna kadar sürecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Özdemir YouTube'a İsyan Etti: Biraz Delikanlı Ol Fenerbahçe'den tepki: Malum Mecralara Cevabımızdır Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım Hakkında Soruşturma Açılan Sezai Temelli'den İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:01:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevruzda 10 Bin İranlı Kuşadası'na Gelecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]