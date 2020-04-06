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Nevsac Boru, 2019 yılında da İSO 500’deki yerini korudu
17 dakika önce
İSO Türkiye'nin en büyük ilk 500 üretici firması arasında da yer alan ve Nevşehir Organize Sanayi Bölgesinde 50 bin metrekare kapalı alanda kurulu Nevsac Boru, 2020 yılında 25 milyon dolar civarında ihracat yapmayı hedefliyor.
İSO Türkiye'nin en büyük ilk 500 üretici firması arasında da yer alan ve Nevşehir Organize Sanayi Bölgesinde 50 bin metrekare kapalı alanda kurulu Nevsac Boru, 2020 yılında 25 milyon dolar civarında ihracat yapmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:26
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