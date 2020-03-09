Nevşehir 1.Amatör Lig'de normal sezon sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir 1.Amatör Lig'de normal sezon sona erdi - Son Dakika Spor

Nevşehir 1.Amatör Lig'de normal sezon sona erdi

6 saat önce

Nevşehir 1.Amatör Ligde normal sezon hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir 1.Amatör Lig'de normal sezon sona erdi, System.String[]

Nevşehir 1.Amatör Ligde normal sezon hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.


1.Amatör Ligde 2019-2020 futbol sezonu hafta sonunda oynanan maçlar ile sona ererken sporseverler 28 gol izledi. Hafta sonunda oynanan maçlarda, Derinkuyugücü: 4 Kaymaklı Belediyespor: 2, Yazıhüyükspor: 4 Görespor: 1, Kapadokya Nevşehirspor: 1 Suvermez Kalespor: 3, Gülşehir Belediyspor: 0 Ortahisar Belediyespor: 3 (Hükmen), Türk Telekomspor: 3 Neveşhir 1969 Spor: 1, Kozaklıspor: 2 Kapadokya Avanosspor: 2, Ürgüpspor: 5 Nevşehir Eğitim Gençlikspor: 0 sonuçları alındı.


Bu sonuçların ardından A Grubunu Suvermez Kalespor, B Grubunu ise Ürgüpspor lider tamamlarken oynanacak olan play off'a A Grubunda Suvermez Kalespor, Yazıhüyükspor, Derinkuyugücü, Görespor B Grubunda Ürgüpspor, Ortahisar Belediyespor, Nevşehir 1969 Spor, Kapadokya Avanosspor takımları kaldı. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Suvermez, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oyuncu Barış Arduç, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oluyor
Barış Arduç, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi

Son Dakika Haberleri
16:37 Nogay Futbol Ligi 8. sezonu başladı
16:30 ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun MVP'si TOFAŞ'tan Williams
16:26 Trabzonspor'dan Gaziantep FK maçı için 'kural hatası' başvurusu - (YENİDEN)
16:25 Satrançta Şampiyon Menteşe Belediyespor
16:21 Bruno Fernandes'in Sampdoria'da Attığı En Güzel 5 Gol

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:38:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir 1.Amatör Lig'de normal sezon sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]