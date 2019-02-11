Nevşehir 1. Amatör Ligde 10.hafta Maçları Tamamlandı

Nevşehir
1. Amatör Ligde 10.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
1.Amatör Ligde 10.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken A gurubunda Suvermez
Kalespor liderliği yükselirken B gurubunda ise Gülşehir
Belediyespor liderliğini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda, Acıgölspor: 2 Ürügpspor: 2, Eğitim Gençlikspor: 1 Telekomspor: 2, Gülşehir Belediyespor: 7 Çat
Gençliksspor: 0, Görespor: 0 Ortahisar
Belediyespor: 1, Kaymaklı Belediyespor: 0 Kavak
Gençlikspor: 5, Nevşehir 1969 SK: 0 Suvermez Kalespor: 5, Kozaklıspor: 2 Kapadokya
Nevşehirspor: 0, Derinkuyugücü: 1 Kapadokya Avanosspor: 1 sonuçları alındı. - NEVŞEHİR