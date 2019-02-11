Son Dakika Haberleri: Nevşehir 1. Amatör Ligde 10.hafta Maçları Tamamlandı

Nevşehir 1. Amatör Ligde 10.hafta Maçları Tamamlandı

1 saat önce

Nevşehir 1. Amatör Ligde 10.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir 1. Amatör Ligde 10.hafta Maçları Tamamlandı, System.String[]
Nevşehir 1. Amatör Ligde 10.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Ligde 10.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken A gurubunda Suvermez Kalespor liderliği yükselirken B gurubunda ise Gülşehir Belediyespor liderliğini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda, Acıgölspor: 2 Ürügpspor: 2, Eğitim Gençlikspor: 1 Telekomspor: 2, Gülşehir Belediyespor: 7 Çat Gençliksspor: 0, Görespor: 0 Ortahisar Belediyespor: 1, Kaymaklı Belediyespor: 0 Kavak Gençlikspor: 5, Nevşehir 1969 SK: 0 Suvermez Kalespor: 5, Kozaklıspor: 2 Kapadokya Nevşehirspor: 0, Derinkuyugücü: 1 Kapadokya Avanosspor: 1 sonuçları alındı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:46 Kaynak: İHA

Kapadokya, Gülşehir, Suvermez, Nevşehir, Spor
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