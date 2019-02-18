Nevşehir 1.amatör Ligde 11.hafta Maçları Oynandı

Nevşehir
1.Amatör Ligde 11.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
1.Amatör Ligde 11.hafta maçları Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlar ile tamamlanırken sporseverler tam 39 gol izledi. Haftanın en farklı skorunu Suvermez
Kalespor rakibi Kaymaklı Belediyespor'u 7-0'lık sonuçla elde ederken A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda ise Gülşehir
Belediyespor liderliklerini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda Kapadokya
Avanosspor: 2 Kozaklıspor: 2, Kapadokya Nevşehirspor: 1 Nevşehir 1969 SK: 2, Suvermez Kalespor: 7 Kaymaklı Belediyespor: 0, Kavak
Gençlikspor: 0 Derinkuyugücü: 4, Ürgüpspor: 2 Görespor: 2, Ortahisar
Belediyespor: 1 Gülşehir Belediyespor: 5, Çat
Gençlikspor: 2 Eğitim Gençlikspor: 5, Telekomspor: 1 Acıgölspor: 3 sonuçları alındı. - NEVŞEHİR