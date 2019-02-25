Nevşehir 1.amatör Ligde 12.hafta Maçları Oynandı
52 dakika önce
Nevşehir 1.Amatör Ligde 12.hafta karşılaşmaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
Nevşehir 1.Amatör Ligde 12.hafta karşılaşmaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
1.Amatör Ligde 12.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken haftanın en farklı skorunu Kavak Gençlikspor'u 9-0 mağlup eden Suvermez Kalespor elde ederken A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda ise Gülşehir Belediyespor liderliğini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda, Ürgüpspor: 6 Teleomspor: 1, Acıgölspor: 3 Çat Gençlikspor: 0 (Hükmen), Eğitim Gençlikspor: 3 Ortahisar Belediyespor: 2, Gülşehir Belediyespor: 4, Görespor: 0, Kavak Gençlikspor: 0 Suvermez Kalespor: 9, Kaymaklı Belediyespor: 1 Kapadokya Nevşehirspor: 0, Nevşehir 1969 SK: 3 Kapadokya Avanosspor: 2, Kozaklıspor: 3 Derinkuyugücü: 2 sonuçları alındı. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:19 Kaynak: İHA
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu
Galatasaraylı Donk, Herkes Gole Sevinirken Kılını Bile Kıpırdatmadı
İspanya Liginde Real Madrid, Levante'yi 2-1'le Geçti
Beşiktaşlı Ali Gültiken'in Annesi Hayatını Kaybetti