Nevşehir 1.amatör Ligde 13.hafta Maçları Oynandı

Nevşehir
1.Amatör Ligde 13.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
1.Amatör Ligin 13.hafta müsabakalarında sporseverler 30 gol izlerken haftanın en farklı skorunu Nevşehir 1969 SK karşında 5-1'lik skor ile Kozaklıspor elde etti. 1.Amatör Ligde, Kozaklı: 5 Nevşehir 1969 SK: 1, Avanosspor: 2 Kaymaklı Belediyespor: 1, Kapadokya
Nevşehirspor: 0 Kavak
Gençlikspor: 3, Derinkuyugücü: 3 Suvermez
Kalespor: 3, Gülşehir
Belediyespor: 3 Eğitim Gençlikspor: 1, Ortahisar
Belediyespor: 1 Acıgölspor: 1, Çat
Gençlikspor: 2 Ürgüpspor: 3, Görespor: 0 Telekomspor: 1 sonuçları alındı.
Bu sonuçların ardından A Grubunda Suvermez Kalespor 32 puan ile liderliğini sürdürürken B Grubunda ise Gülşehir Belediyespor 37 puan ile liderliğini sürdürdü. - NEVŞEHİR