Son Dakika Haberleri: Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta maçları oynandı
Son Dakika Spor Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta maçları oynandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta maçları oynandı

7 saat önce

Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta maçları oynandı, System.String[]

Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.


1.Amatör Ligde 4.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanırken haftanın en gollü maçı Telekomspor'un Eğitim Gençlikspor'u 5-3 mağlup ettiği maçta yaşandı. 4.hafta maçlarında 24 kez fileler havalanırken A grubunda Suvermez Kalespor, B gurunda Ortahisar Belediyespor liderliklerini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda Derinkuyugücü: 4 Kapadokya Nevşehirspor: 2, Görespor: 0 Suvermez Kalespor: 3, Nevşehir 1969: 3 Kozaklıspor: 2, Yazıhüyük: 3 Kavak Gençlikspor: 0 (hükmen), Ortahisar Belediyespor: 1 Avanosspor: 1, Telekomspor: 5 Eğitim Gençlikspor: 3 sonuçları alındı. - NEVŞEHİR

Ortahisar, Suvermez, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:04 Kaynak: İHA
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