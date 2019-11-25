Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları bir maç haricinde tamamlandı.
Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken Telekomspor- Ortahisar Belediyespor karşılaşması ertelendi. 1.Amatör Ligde oynanan müsabakalar sonrasında Kapadokya Nevşehirspor: 5 Kavak Gençlikspor: 0, Yazıhöyükspor: 3 Kaymaklı Belediyespor: 1, Derinkuyugücü: 2 Suvermez Kalespor: 3, Kozaklıspor: 2 Eğitim Gençlikspor: 1, Ürgüpspor: 2 Nevşehir 1969 SK: 0 sonuçları alındı.
Bu sonuçların ardından A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda 1 maçı eksik Ortahisar Belediyespor liderliklerini sürdürdü. - NEVŞEHİR