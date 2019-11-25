Son Dakika Haberleri: Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı
Son Dakika Spor Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı - Son Dakika Spor

Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı

6 saat önce

Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları bir maç haricinde tamamlandı.

Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı, System.String[]

Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları bir maç haricinde tamamlandı.


Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken Telekomspor- Ortahisar Belediyespor karşılaşması ertelendi. 1.Amatör Ligde oynanan müsabakalar sonrasında Kapadokya Nevşehirspor: 5 Kavak Gençlikspor: 0, Yazıhöyükspor: 3 Kaymaklı Belediyespor: 1, Derinkuyugücü: 2 Suvermez Kalespor: 3, Kozaklıspor: 2 Eğitim Gençlikspor: 1, Ürgüpspor: 2 Nevşehir 1969 SK: 0 sonuçları alındı.


Bu sonuçların ardından A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda 1 maçı eksik Ortahisar Belediyespor liderliklerini sürdürdü. - NEVŞEHİR

Ortahisar, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Külliye'deki iddialara 'Doğrudur' diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine açıklık getirdi: Erdoğan'ın CHP içişlerine karışmasını kastettim
Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 15:39:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]