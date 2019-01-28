Son Dakika Haberleri: Nevşehir 1. Amatör Ligde 8. Hafta Maçları Oynandı

Nevşehir 1. Amatör Ligde 8. Hafta Maçları Oynandı

1 saat önce

Nevşehir 1. Amatör Ligde ikinci yarı müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile başladı.

Nevşehir 1. Amatör Ligde 8. Hafta Maçları Oynandı, System.String[]
Nevşehir 1. Amatör Ligde ikinci yarı müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile başladı.

Nevşehir 1. Amatör Ligde 8. hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken haftanın en farklı skorunu Kavak Gençlikspor'u 7-1 mağlup eden Kozaklıspor elde etti. 1.Amatör Ligde hafta sonunda oynanan maçlarda, Kozaklıspor: 7 Kavak Gençlikspor: 1, Nevşehir 1969 GSK: 7 Kaymaklı Belediyespor: 2, Suvermez Kalespor: 3 Kapadokya Avanosspor: 0, Kapadokya Nevşehirspor: 5 Derinkuyugücü: 1, Gülşehir Belediyespor: 4 Ürgüpspor: 1, Görespor: 2 Çat Gençlikspor: 3, Ortahisar Belediyespor: 5 Telekomspor: 1, Eğitim Gençlikspor: 0 Acıgölspor: 3 (hükmen) sonuçları alındı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:23 Kaynak: İHA

Spor
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