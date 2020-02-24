Nevşehir 1.Amatör Ligde haftanın sonuçları

1.Amatör Ligde 12.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan müsabakalar ile tamamlanırken A grubunda Suvermez Kalespor, B Grubunda ise Ürgüpspor liderliğini sürdürdü. 12.Haftada futbolseverler 23 gol izlerken, Kavak Gençlikspor ise ligden çekildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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