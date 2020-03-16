Nevşehir 1. Amatör Ligde play-off çeyrek final ilk maçları oynandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir 1. Amatör Ligde play-off çeyrek final ilk maçları oynandı - Son Dakika Spor

Nevşehir 1. Amatör Ligde play-off çeyrek final ilk maçları oynandı

7 saat önce

Nevşehir 1. Amatör Ligde play-off çeyrek final ilk maçları hafta sonunda oynandı.

Nevşehir 1. Amatör Ligde play-off çeyrek final ilk maçları oynandı, System.String[]

Nevşehir 1. Amatör Ligde play-off çeyrek final ilk maçları hafta sonunda oynandı.


1. Amatör Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off çeyrek final ilk maçları hafta sonunda oynandı. Seyircisiz bir şekilde oynanan play-off maçları seyircisiz bir şekilde oynanırken Ürgüpspor almış olduğu farklı galibiyet ile yarı final kapısını aralayan ilk takım oldu. Oynanan maçlar sonrasında Nevşehir 1969 Spor: 2 Yazıhüyükspor: 4, Görespor: 1 Ürgüpsor: 5, Derinkuyugücü: 3 Ortahisar Belediyespor: 2, Kapadokya Avanosspor: 1 Suvermez Kalespor: 3 sonuçları alındı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:06 Kaynak: İHA
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