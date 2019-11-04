Son Dakika Haberleri: Nevşehir 1Amatör Ligde 3.hafta maçları oynandı
Son Dakika Spor Nevşehir 1Amatör Ligde 3.hafta maçları oynandı

Nevşehir 1Amatör Ligde 3.hafta maçları oynandı

6 saat önce

Nevşehir 1.Amatör Ligde 3.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir 1Amatör Ligde 3.hafta maçları oynandı, System.String[]

Nevşehir 1.Amatör Ligde 3.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.


1.Amatör Ligde 3.hafta müsabakaları hafta sonunda oynandı. Oynanan müsabakalarda fileler tam 38 kez havalanırken haftanın en farklı skorunu Kavakspor'u 9-0 mağlup eden Görespor elde etti. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda Eğitim Gençlikspor: 2 Ortasisar Belediyespor: 8, Avanosspor: 3 Nevşehir 1969: 2, Ürügpspor: 5 Telekomspor: 1, Suvermez Kalespor: 5 Kaymaklı Belediyespor: 1, Kapadokya Nevşehirspor: 0 Yazıhöyükspor: 2, Kavaksspor: 0 Görespor: 9 sonuçları alındı.


3.hafta sonu itibarıyla A grubunda 6 puan ile Suvermez Kalespor, B grubunda ise 9 puan ile Ortahisar Belediyespor liderliğini sürdürdü. - NEVŞEHİR

Suvermez, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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