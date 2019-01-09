Son Dakika Haberleri: Nevşehir 50 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Nevşehir 50 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

2 saat önce

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından il genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Nevşehir 50 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından il genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından 50 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği köy yollarını ulaşıma açmak için çalışıyor. İl Özel İdare Genel Sekreterliğine şuana kadar 50 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bilgisinin geldiğini ifade eden Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından görev ve sorumluluk sahamızda yer alan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Şuanda köy yollarını açmak için 20 ekibimiz sahada var gücüyle çalışmaktadır" diye konuştu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

Ramazan Çiftçi, Sekreter, Nevşehir, Güncel
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